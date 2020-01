निर्भया केसः दोषियों को अलग-अलग दी जा सकती है फांसी, तिहाड़ जेल ने अदालत में दी जानकारी

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में यह जानकारी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा शुक्रवार को 1 फरवरी को फांसी पर रोक लगाने की दोषियों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

इस दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से वकील इरफान अहमद ने इस मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि इस मामले के दोषियों को अलग-अलग फांसी भी दी जा सकती है और इसमें कोई भी गैरकानूनी बात नहीं है।

बड़ी खबरः निर्भया केस में दोषियों के वकील बोले- भगवान नहीं हैं राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज, कर सकते हैं गलती

अहमद ने कहा कि विनय शर्मा की दया याचिका विचाराधीन है और बाकी तीन दोषियों की कोई भी याचिका किसी भी कानूनी मंच पर विचाराधीन नहीं है, जिसके चलते इन तीनों को निर्धारित तारीख पर फांसी दी जा सकती है।

Public Prosecutor Irfan Ahmed appearing for Tihar Jail says that only one convict's (Vinay Sharma) mercy plea is pending and that others can be hanged. He added that there is no illegality in it. #NirbhayaCase https://t.co/FFFYPrei3B