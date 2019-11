तीस हजारी कोर्ट हिंसाः पत्रकार की पिटाई-वकील को लगी गोली, 4 नवंबर को काम का बहिष्कार करेंगे अधिवक्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को पुलिस-वकीलों के बीच हुई हिंसा में एक अधिवक्ता को गोली लग गई और एक पत्रकार की पिटाई हुई। दिल्ली के वकीलों ने इस घटना की निंदा करते हुए आगामी 4 नवंबर को सभी जिला अदालतों में काम न करने की घोषणा की है।

इस संबंध में तीस हजारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जय बिसवाल ने बताया कि एक वकील जब अदालत आ रहा था तब एक पुलिस की गाड़ी ने उसके वाहन में टक्कर मार दी। जब वकील ने उनसे इस बारे में कहा तो पुलिसकर्मियों ने उसका मजाक उड़ाया और 6 पुलिसवाले उसे अंदर खींचकर ले गए और पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने जब यह घटना देखी तो पुलिस को बुलाया।

Mahavir Sharma, Chairman and Dhir Singh Kasana, Coordination Committee Secretary General: Complete abstinence from work in all Delhi District Courts on 4th November against the shooting by police on advocates in Tis Hazari Court. #Delhi — ANI (@ANI) November 2, 2019

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद थाना प्रभारी और स्थानीय पुलिस वहां पहुंची लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने हाई कोर्ट को सूचना दी और वहां से छह जजों के साथ एक टीम यहां भेजी गई, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया गया। जब वो यहां से जाने लगे तो पुलिसवालों ने गोलियां चला दीं।

वहीं, दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन केसी मित्तल ने कहा कि हम तीस हजारी कोर्ट में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। एक वकील की हालत गंभीर है। एक युवा वकील को लॉकअप में पीटा गया, जो पुलिस की मनमानी है। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हम दिल्ली के वकीलों के साथ खड़े हैं।

KC Mittal, Chairman, Bar Council of Delhi: We strongly condemn brutal unprovoked attack on lawyers by police at Tis Hazari Court. One lawyer critical. A young lawyer was beaten in lockup, a high-handedness of police.They should be dismissed&prosecuted. We stand with Delhi lawyers — ANI (@ANI) November 2, 2019

इस संबंध में समन्वय समिति के अध्यक्ष महावीर शर्मा और महासचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने के खिलाफ दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में आगामी 4 नवंबर को काम से पूरी तरह दूरी बनाई जाएगी।

इस हिंसा के दौरान तीस हजारी कोर्ट में वकीलों द्वारा एक पत्रकार को भी पीटा गया। वहां मौजूद वकीलों ने पत्रकार को यह मामला कवर करने से रोका और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया।

Delhi: An ANI journalist was hit by lawyers at Tis Hazari Court while he was covering the scuffle between lawyers&Delhi police.Journalists present there are being stopped by lawyers from covering the incident&their mobile phones are being snatched.(visuals from Tis Hazari Court) pic.twitter.com/dFqajbRp0j — ANI (@ANI) November 2, 2019

गौरतलब है कि तीस हजारी अदालत में शनिवार को वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई। उग्र वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जबकि कई पुलिसकर्मियों-अधिकारियों को पीटे जाने की भी खबर है।

हिंसक झड़प के चलते वकीलों ने तमाम वाहनों में आग लगा दी और पुलिस की पीसीआर वैन भी फूंक दी। घायल वकीलों को सेंट स्टीफेंस हॉस्टिपटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।