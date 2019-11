तीस हजारी कोर्ट हिंसाः 'दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो हालात हो जाएंगे नियंत्रण से बाहर'

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हस्तक्षेप किया है और चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। वहीं, इस मामले के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने भी अदालत परिसर के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया।

तीस हजारी कोर्ट हिंसाः पत्रकार की पिटाई-वकील को लगी गोली

तीस हजारी कोर्ट में हुई वकील-पुलिस झड़प को संज्ञान में लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "यह दिल्ली पुलिस की बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। केवल पार्किंग विवाद को लेकर पुलिस ने बेगुनाह वकीलों के ऊपर फायरिंग चालू कर दी। बार काउंसिल इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।"

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में वकील-पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पीसीआर समेत तमाम वाहन फूंके

Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India: We have demanded from the higher police officials & the govt to immediately arrest guilty policemen&put them under suspension, failing which the situation may go beyond the control of govt & the Bar Council. #Delhi https://t.co/PKBz4GQ5Hn — ANI (@ANI) November 2, 2019

मिश्रा ने आगे कहा, "हमने पुलिस के बड़े अधिकारियों और सरकार से मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें निलंबित कर दिया जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात सरकार और बार काउंसिल के नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं।"

वहीं, इससे पहले दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन केसी मित्तल ने कहा कि हम तीस हजारी कोर्ट में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। एक वकील की हालत गंभीर है। एक युवा वकील को लॉकअप में पीटा गया, जो पुलिस की मनमानी है। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हम दिल्ली के वकीलों के साथ खड़े हैं।

Delhi: Lawyers at Karkardooma Court protest on road against the Delhi police, in connection with the scuffle which broke between Police and lawyers at Tis Hazari Court, earlier this evening. pic.twitter.com/7bBxJ6GgE9 — ANI (@ANI) November 2, 2019

इस संबंध में समन्वय समिति के अध्यक्ष महावीर शर्मा और महासचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने के खिलाफ दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में आगामी 4 नवंबर को काम से पूरी तरह दूरी बनाई जाएगी।

इस हिंसा के दौरान तीस हजारी कोर्ट में वकीलों द्वारा एक पत्रकार को भी पीटा गया। वहां मौजूद वकीलों ने पत्रकार को यह मामला कवर करने से रोका और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया।

KC Mittal, Chairman, Bar Council of Delhi: We strongly condemn brutal unprovoked attack on lawyers by police at Tis Hazari Court. One lawyer critical. A young lawyer was beaten in lockup, a high-handedness of police.They should be dismissed&prosecuted. We stand with Delhi lawyers — ANI (@ANI) November 2, 2019

गौरतलब है कि तीस हजारी अदालत में शनिवार को वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई। उग्र वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जबकि कई पुलिसकर्मियों-अधिकारियों को पीटे जाने की भी खबर है।

हिंसक झड़प के चलते वकीलों ने तमाम वाहनों में आग लगा दी और पुलिस की पीसीआर वैन भी फूंक दी। घायल वकीलों को सेंट स्टीफेंस हॉस्टिपटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।