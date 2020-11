आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 की मौत

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में कडप्पा हवाई अड्डे के पास सोमवार तड़के लगभग तीन बजे भीषण सड़क दुर्घटना हुई। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि यह हादसा दो कारों के बीच टक्कर के बाद एक ट्रक के सामने आने से हुई।

Andhra Pradesh: Five persons died in a road accident as two cars hit a tipper truck carrying diesel at around 3 am today near Kadapa airport. While four died on the spot after vehicles caught fire, one person succumbed to injuries undergoing treatment at RIMS, Kadapa pic.twitter.com/zbT8cIQzmA