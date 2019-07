गुरुग्रामः पुलिस ने ग्राहक बनकर गोह के अंग बेचने वाले ज्योतिषी समेत दो को धरा

गुरुग्राम। वन विभाग ने गोह (विशालकाय छिपकली) के अंगों का अवैध कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारी गोह ( Monitor Lizard India ) के अंगों को खरीदने वाले ग्राहक बनकर पहुंचे और सेक्टर 45 निवासी एक व्यक्ति को उसके साथी के साथ धरा। इनके पास से आठ गोह के अंग बरामद किए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन विभाग को गोह के अवैध कारोबार की सूचना दिल्ली में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से मिली थी। इसके बाद एक अधिकारी ने फर्जी ग्राहक बनकर अनिल अहलावत को फोन किया।

सेक्टर 45 निवासी अनिल अहलावत अपने घर से वास्तु शास्त्र और ज्योतिष का काम करता है। फोन पर फर्जी ग्राहक के रूप में वन विभाग के अधिकारी ने अनिल से गोह के अंगों की मांग की।

