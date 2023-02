आतंकी बनने पाकिस्तान जा रहे थे दो कट्टरपंथी युवक, दिल्ली पुलिस ने लालकिले के पास से हथियार के साथ पकड़ा

Delhi Police Arrested Two Youths: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को लाल किले के पास से दो युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों युवक आतंकवादी बनने पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे। दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए है।

Two Boys Arrested Near Red Fort were Going to Pakistan via Kashmir to become Terrorists