IPL मैच को लेकर सट्टेबाजी का खेल जारी, क्राइम ब्रांच ने दो सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच इन दिनों IPL का 13वां सीजन भी जारी है। हालांकि, इस बार IPL का मुकाबला देश से बाहर खेला जा रहा है, लेकिन देश के अंदर मैच को लेकर सट्टाबाजार गर्म है। इसी कड़ी में कर्नाटक (Karnataka) में सिटी क्राइम ब्रांच ने दो सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजों के पास नकद कैश और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।

Karnataka: City Crime Branch, Bengaluru arrested two people for their alleged involvement in illegal betting during Kolkata Knightriders & Rajasthan Royals IPL-2020 match. Rs 13.5 lakhs cash & & two cell phones were seized from the accused. pic.twitter.com/dHfkUf5aJZ