Mob Lynching: झारखंड के गुमला में गैंगरेप के दो आरोपियों को लोगों ने बाइक सहित जिंदा जलाया, एक की मौत

Mob lynching: इन दिनों महिला अपराधों की घटनाएं काफी बढ़ गई है। हैदराबाद गैंगरेप के बीच झारखंड के गुमला जिले से भी रेप का मामला सामने आया है। जहां दो युवकों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद गुस्साएं लोगों ने दोनों आरोपियों को बाइक सहित जिंदा जला दिया।

Two Rape Accused Burnt Alive with bike in gumla Jharkhand