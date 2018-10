जम्मू-कश्मीर: 2 आतंकियों की मौत के साथ खत्म हुआ बारामूला एनकाउंटर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर आ रही है कि इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर बारामूला के किरी इलाके में चल रहा था, जो कि 2 आतंकियों की मौत के बाद खत्म हो गया है।

गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया था सर्च ऑपरेशन

गुरुवार दोपहर को ये खबर आई थी कि किरी इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है। इसके बाद से ही इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेश चलाया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने किरी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। हालांकि पहले ये जानकारी आई थी कि सेना ने 2 से 3 आतंकियों को इलाके में घेर लिया है।

खुद को घिरता देख आतंकियों ने की फायरिंग

खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। करीब 5 से 6 घंटे चले इस एनकाउंटर में आखिरकार भारतीय जवानों को कामयाबी मिली और 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया।

एक दिन पहले ही नौगाम में ढेर हुए 2 आतंकी

आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को श्रीनगर के नौगाम के सूथू में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। घाटी में पिछले एक हफ्ते में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना तो घाटी में आतंकियों से भारतीय सेना लोहा ले रही है।

दशहरे के दिन सेना ने मार गिराए थे 5 आतंकी

दशहरे के दिन भी बारामूला में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों की मौत हुई थी, जबकि एलओसी पर भारतीय जवानों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था।

Jammu & Kashmir: Two terrorists have been killed in an encounter in Baramulla's Keeri. The operation has concluded. pic.twitter.com/gdxnJ6JtSc