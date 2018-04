नई दिल्ली। बांगरमऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर युवती से रेप का आरोप लगा है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए युवती के पिता ने सीएम हाउस के बाहर खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसकी पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। युवती खुद से हुई ज्यादती और पिता की मौत का न्याय मांग रही है। इतना कुछ होने के बाद भी गृह मंत्रालय ने रेप के आरोपी बीजेपी विधायक को क्लीन चिट दे दी है।

Copy of the FIR registered in the case where a woman leveled rape allegations against BJP MLA Kuldeep Singh Sengar. The MLA's name is not mentioned in the FIR. #Unnao pic.twitter.com/2UWcqec3sV — ANI UP (@ANINewsUP) April 9, 2018

एफआईआर कॉपी में विधायक का नाम ही नहीं

युवती ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप जैसा गंभीर आरोप लगाया है लेकिन पुलिस विभाग ने खाना पूर्ति के लिए थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया लेकिन इस केस के आरोपी और सत्ताधारी बीजेपी के विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज एजेसी द्वारा जारी की गई एफआईआर की कॉपी में विधायक का नाम ही नहीं है।

It is an unfortunate incident. ADG Lucknow has been asked to probe the matter thoroughly. Those at fault, whoever they might be, will not be spared: UP CM Yogi Adityanath on death of rape victim's father. Victim along with her family attempted suicide outside CM residence, y'day. pic.twitter.com/kAX7IlmzG9 — ANI UP (@ANINewsUP) April 9, 2018

सीएम बोले- दोषी को बख्शेंगे नहीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आएं और उन्नाव रेप कांड व लड़की के पिता की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान योगी ने कहा कि दोषी कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच के लिए एडीजी को आदेश दिया गया है। कुछ ही देर बाद सीएम योगी ने रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तलब किया।

My father has already died & now they say that the action will be taken. I just want that FIR be written against Arun Singh & Kuldeep Singh and they be arrested. I want justice: Sister of the rape victim #Unnao pic.twitter.com/4vxtRZ0Trv — ANI UP (@ANINewsUP) April 9, 2018

पीड़ित परिवार बोला- न्याय चाहिए

सीएम के बयान के बाद पीड़ित युवकी की बहन ने कहा कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है और अब कह रहे हैं कि एक्शन होगा। मैं केवल इतना चाहती हूं कि अरुण सिंह और कुलदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए और गिरफ्तार किया जाए। मैं न्याय चाहती हूं।

#WATCH Kuldeep Singh Sengar, BJP MLA from Unnao against whom a woman leveled rape allegations,rules out resignation. Says 'Naam kisi ka aane se koi isteefa de deta hai?' pic.twitter.com/G3ZttjIE4g — ANI UP (@ANINewsUP) April 9, 2018

विधायक बोले- ये निम्न स्तर के लोग

सीएम योगी के पास जाने से पहले बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जो भी आरोप हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने पीड़ित परिवार पर शर्मनाक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सब निम्न स्तर के लोग हैं।