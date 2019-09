नई दिल्ली। उन्‍नाव रेप मामले को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। इस मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान यानी एम्स (AIIMS) में फास्‍ट ट्रैक कोर्ट लगाया गया है। यहां लगाए गए अस्थाई कोर्ट में उन्नाव रेप पीड़‍िता की गवाही दर्ज कराई जाएगी । सुबह 11 बजे सुनवाई के लिए एम्स के ट्रायल कोर्ट के जज पहुंच गए थे।

बता दें कि सड़क हादसे में जख्मी उन्नाव रेप पीड़िता का एम्स में इलाज चल रहा है। पीड़िता की हालत इतनी नाजुक है कि वह सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं आ सकती। इसलिए एम्स में अस्थाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स में अस्थाई अदालत लगाने का आदेश दिया था।

