उन्नाव रेप केस पर 16 दिसंबर को आएगा फैसला, पूर्व भाजपा विधायक सेंगर हैं मुख्य आरोपी

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस पर दिल्ली की तीस हजारी अदालत आगामी 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप कांड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य अभियुक्त हैं। मंगलवार को अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

दिल्ली के तीस हजारी स्थित विशेष सत्र न्यायालय में अब 16 तारीख को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह पर फैसला सुनाया जाएगा। इस कांड में पांच एफआईआर दर्ज हैं। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अदालत ने सेंगर पर दोष सिद्ध किया तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। वहीं, दूसरी आरोपी शशि सिंह कथित रूप से पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां पर उसके साथ रेप किया गया।

इससे पहले बीते अक्टूबर में विशेष सत्र न्यायालय में पीड़िता की बहन से जिरह शुरू हुई थी। पिछले साल 9 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पीड़िता के पिता पर हुए कथित हमले और हत्या के मामले में जिरह की गई। इस मामले में पीड़िता की मां की जिरह 9 अक्टूबर को पूरी हो गई थी।

A Delhi Court reserves judgment in the Unnao rape case in which former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar is the main accused. The court will pronounce its verdict in the case on December 16.