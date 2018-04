नई दिल्ली। उन्नाव गैंग रेप मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर पूरे मामले की सीबीआई जांत कराने की मांग की गई है। कोर्ट से मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसके साथ याचिका में कहा गया है कि आरोपी एक रसूखदार है, लिहाजा पीड़ित और उसके परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।

रसूखदार है आरोपी, सीबीआई करे जांच

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि युवती ने बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। वो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के विधायक है इसलिए पुलिस मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है। आगे कहा गया है कि पीड़ित के पिता की मौत पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में हुई है। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से ही कराई जाए।

Special Investigation Team (SIT) formed to probe all allegations related to #Unnao matter. Investigation is being done & action will definitely be taken: Anand Kumar, ADG Law and Order on rape allegations against BJP MLA Kuldeep Singh Sengar & death of the father of rape victim pic.twitter.com/jXI7iCHDHa