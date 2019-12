जिंदगी की जंग में हार गई उन्नाव रेप पीड़िता, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ली आखिरी सांस

नई दिल्ली। राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में उन्नाव रेप पीड़िता आखिरकार शुक्रवार देर रात जिंदगी की जंग हार गई। बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए अदालत जाते वक्त रेप पीड़िता को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और उसे लखनऊ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर हृदय गति रुकने से शुक्रवार रात 11.40 बजे उसने आखिरी सांस ली।

सफदरजंग अस्पताल में जले एवं प्लास्टिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शलब कुमार ने बताया, "यह बहुत दुखद है कि सबसे बेहतर प्रयासों के बावजूद उन्नाव की रेप पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। रात 11.10 बजे उसकी हृदय गति रुक गई, जिसके बाद हमने उसे जीवित रखने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उसे बचा नहीं सके।"

बृहस्पतिवार को 23 वर्षीय उन्नाव रेप पीड़िता को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एसएमसी सरकारी अस्पताल से एयरलिफ्ट करके राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था।

Delhi: Visuals from outside Safdarjung Hospital where Unnao rape victim died due to a cardiac arrest , earlier tonight. She was set ablaze in Bihar area of Unnao on December 5 and was later airlifted to delhi , to be admitted here at the hospital. pic.twitter.com/I2qMo5EGWm