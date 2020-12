Uttar Pradesh : कौशांबी में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो पर ट्रक पलटने से 8 की मौत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कौशांबी से बुधवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यह हादसा कौशांबी के कड़ाधाम कोतवाली इलाके के देवीगंज चौराहे की है। बुधवार सुबह साढ़े तीन बजे बालू से लदा एक ट्रक संतुलन बिगड़ने के बाद स्कॉर्पियो पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग शादी समारोह से घर लौट रहे थे।

The incident occured at around 3:30 am. There were 8 persons inside the Scorpio car on which the truck overturned. 7 people including the driver, died immediately. The truck had a tyre burst because of which it had overturned. Further probe is being conducted: DM, Kaushambi https://t.co/ljD2AD5sDU pic.twitter.com/yIRNiGAeKR