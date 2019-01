उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गहरी खाई में गिरी वैन, पांच लोगों की दर्दनाक मौत

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार को एक बड़ी दुर्घटना घट गई। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल पिथौरागढ़ के नजदीक चंपावत में एक पिकअप वैन गहरी खाई में गिर गई जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां सबका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर आस-पड़ोस के लोग पहुंच गए और घायलों को बचाने का काम किया। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वैन में फंसे लोगों का बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि गहरी खाई में गिरी वैन से शवों और घायलों को बाहर निकालने के लिए पुलिस और लोगों का काफी मशक्कत करनी पड़ी। रस्सियों के सहारे लोगों को खाई से बाहर निकाला गया और उन्हें बचाया गया।

Uttarakhand: 5 people died, multiple injuries reported after a pickup van fell into a deep gorge near Pithoragarh road in Champawat. More details awaited. pic.twitter.com/SkSKU7mZnB