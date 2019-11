वेटनरी डॉक्टर मर्डर केसः परिजनों का पुलिस पर आरोप- बच सकती थी बेटी

हैदराबाद। दरिंदों के जुल्म का शिकार हुई वेटनरी डॉक्टर युवती के परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस से वारदात की शिकायत की थी, मगर पुलिस ने ठीक से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि साइबराबाद पुलिस ने उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करती तो उनकी बेटी को बचाया जा सकता था।

BREAKING: राहुल गांधी के ट्वीट के बाद वेटरनरी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा... गृहमंत्री ने भी कही बड़ी बात..

हैदराबाद के बाहरी इलाके आउटर रिंग रोड पर में बुधवार रात 22 साल की पशु चिकित्सक युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव को 25 किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया गया। युवती का अधजला शव एक पुलिया के नीचे से बरामद हुआ है।

मारी गई युवती के पिता ने कहा कि उन्होंने बुधवार रात 11 बजे पुलिस को फोन किया था, लेकिन उन्होंने अधिकार क्षेत्र की बात और अन्य सवाल करते हुए बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ हवलदारों को तड़के तीन बजे घटनास्थल पर भेजा गया।

Telangana: Burnt body of a woman found in Shamshabad, today. VC Sajjanar, CP, Cyberabad says, "Body was found in an open area on the outskirts of Shamshabad. It is being moved to a government hospital for autopsy, case being registered". pic.twitter.com/8rPneYpDsm — ANI (@ANI) November 29, 2019

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बेटी को लेकर उनसे फालतू के सवाल भी किए, जैसे उसका किसी से प्रेम-प्रसंग तो नहीं था?

पशु चिकित्सक युवती ने अपनी छोटी बहन को रात 9:30 बजे फोन कर जानकारी दी थी कि उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है। एक व्यक्ति ने मरम्मत के लिए स्कूटी ले ली है, मगर उसने दारू पी रखी है और उसके आसपास कई ट्रक ड्राइवर भी आ गए हैं। उसे डर लग रहा है।

उसकी बहन ने पीड़िता को सलाह दी कि वह आउटर रिंग रोड से बाहर आए और अपने पास के टोल प्लाजा पर जाए, वहां वह सुरक्षित रहेगी।

लेकिन इसके बाद जब पीड़िता की छोटी बहन ने उसे दोबारा फोन किया, तो उसका मोबाइल बंद था। पीड़िता के पिता ने कहा कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन में सूचना देने पर उन्होंने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह मामला दूसरे थाने के अंतर्गत आता है।

Cyberabad Police on rape and murder of a woman veterinary doctor: Request will be made to handover the case to the fast track court, Mahbubnagar to expedite the prosecution for maximum punishment to the accused persons. #Telangana https://t.co/CBbVV02J0z — ANI (@ANI) November 29, 2019

बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया कि पीड़िता ने गचीबोवली में एक त्वचा विशेषज्ञ के पास जाने से पहले अपनी स्कूटी टोल प्लाजा के पास पार्क की। हालांकि, स्कूटी लेने के लिए वह लौटती दिखाई नहीं दे रही है।

पिता ने कहा, "उन्होंने हमसे कहा कि आपकी बेटी यहां नहीं आई है। उन्होंने मुझसे क्लिनिक में फोन करने और यह पूछने को कहा कि कहीं वह शाम को वहां तो नहीं चली गई है। रात के 11 बज रहे थे और क्लिनिक पहले ही बंद हो गया था।"

बाद में लगभग 3 बजे कुछ पुलिस के हवलदार पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ थोंडुपल्ली टोल प्लाजा गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला।

I'm shocked to hear about the brutal rape & murder of #DrPriyankaReddy in Hyderabad. How anyone could subject another human being to such terrible, unprovoked violence is beyond imagination. My thoughts & prayers are with the victim's family at this time of immense grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2019

मारी गई युवती की बहन का कहना है कि जब उसने अपनी दीदी से बात की तो उसे नहीं लगा कि वह खतरे में है। उसने कहा, "मुझसे वह सामान्य रूप से बात कर रही थी। हालांकि, उसने कहा कि उसे डर लग रहा है और वह चाहती थी कि मैं उससे बात करती रहूं।"

पुलिस ने चार को धरा

इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी समेत चार को हिरासत में लिया है। साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज करके को सरकारी अस्पताल में ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर संसद में भी चर्चा की गई। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस मामले की भर्त्सना की।