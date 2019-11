वेटनरी डॉक्टर मर्डर केसः पुलिस ने चार आरोपी धरे, तेलंगाना गृहमंत्री ने दिया ऐसा बयान

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी में बुधवार रात वेटनरी डॉक्टर के कथित रेप और मर्डर मामले में एक नया मोड़ आया है। साइबराबाद पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। अब पुलिस इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपील करेगी। वहीं, इस मामले में तेलंगाना के गृहमंत्री मोहम्मद महमूद अली ने शुक्रवार को कहा कि पीड़िता वेटनरी डॉक्टर को मदद के लिए अपनी बहन के बजाय पुलिस को फोन करना चाहिए था।

इस मामले में शुक्रवार शाम को साइबराबाद पुलिस ने बताया कि जांच के बाद चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें शादनगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। इन आरोपियों के नाम मोहम्मद अरीफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंता चेन्नाकेशावुलु हैं।

Cyberabad Police on rape and murder of a woman veterinary doctor: Request will be made to handover the case to the fast track court, Mahbubnagar to expedite the prosecution for maximum punishment to the accused persons. #Telangana https://t.co/CBbVV02J0z — ANI (@ANI) November 29, 2019

पुलिस ने आगे कहा, "आरोपियों को जल्द से जल्द सबसे सख्त सजा दिलाने के लिए इस मामले को महबूबनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने की मांग की गई है।"

गौरतलब है कि हैदराबाद के बाहरी इलाके में बुधवार रात पशु चिकित्सक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

वहीं, इस घटना को दुभाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य के गृहमंत्री ने कहा कि युवती को चाहिए था कि वह बहन की बजाय पुलिस को फोन कर बचाने के लिए कहती। मंत्री ने कहा कि यदि कोई मदद के लिए 100 नंबर पर पुलिस को बुलाता है, तो वह तीन मिनट में पहुंच जाती है।

Telangana Home minister , Mohd Mahmood Ali on alleged rape & murder case of a woman veterinary doctor: We are saddened by the incident, police is alert & controlling crime. It is unfortunate that she called her sister and not '100', had she called '100' she could have been saved. pic.twitter.com/8OnilhroI5 — ANI (@ANI) November 29, 2019

हालांकि उनके बयान की आलोचना होने पर गृहमंत्री को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पीड़िता उनकी बेटी जैसी थी। घटना से वह भी दुखी हैं। पुलिस अलर्ट है और प्रदेश में अपराध नियंत्रण में लगी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने अपनी बहन को फोन करके बुलाया। अगर वह 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाती तो शायद बच जाती।

गौरतलब है कि शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में आउटर रिंग रोड पर बुधवार रात स्कूटी से जा रही पशु चिकित्सक युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को करीब 25 किलोमीटर दूर शादनगर के पास एक पुलिया के नीचे पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया गया। उसका क्षत-विक्षत अधजला शव बरामद हुआ है।

शुक्रवार को इस मामले की संसद में भी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल समेत तमाम नेताओं ने इस मामले की भर्त्सना की।