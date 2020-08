तहसीलदार ने ली 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत, पैसे गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन, देखें Video

नई दिल्ली।

Tahsildar Caught in Telangana: तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ( ACB ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को एक करोड़ 10 लाख की रिश्वत ( 1 Crore 10 Lakh Bribe in Telangana ) लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम ई बालाराजू नागाराजू है और वह किसारा का तहसीलदार है।

रिपोर्ट के अनुसार एसीबी की टीम ( ACB Trap ) ने शुक्रवार देर रात तहसीलदार के घर छापा मारा था, जहां उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एसीबी अधिकारियों ने बताया, 47 वर्षीय नागराजू ने मडचल-मल्काजगिरी जिले में किसर मंडल में रामपल्ली में स्थित 28 एकड़ जमीन के विवाद को सुलझाने की ऐवज में रिश्वत मांगी थी। छापे की कार्रवाई 15 अगस्त को सुबह तक जार रही।

Believe me, a Tahsildar asked and received 1.10 core as a bribe in #Telangana. Now he along with village revenue officer is under ACB custody. Earlier this year a woman MRO was caught with Rs 93 Lakh Bribe while another with RS 30 Lakh Bribe. #Hyderabad pic.twitter.com/xGRugZEKBo