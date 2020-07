फर्जी नहीं था Vikas Dubey Encounter, सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस का दावा

नई दिल्ली। कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों के हत्यारोपी गैंगस्टर विकास दुबे बीते 10 जुलाई को एनकाउंटर में मार दिया गया था। इस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि विकास दुबे एनकाउंटर ( vikas dubey encounter ) फर्जी नहीं था। इस मामले में यूपी पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में विकास दुबे समेत उसके साथियों को मुठभेड़ में मारे जाने के संबंध में विस्तृत उत्तर दाखिल कराए।

सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी पुलिस ( up police ) ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के दौरान दावा किया कि यह सभी मुठभेड़ सही थीं, फर्जी नहीं। इन्हें फर्जी नहीं कहा जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय आगामी 20 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।

यूपी पुलिस के महानिदेशक द्वारा दाखिल हलफनामें में कहा गया कि विकास के मामले की तुलना तेलंगाना एनकाउंटर ( Telangana encounter ) से नहीं की जा सकती। जहां तेलंगाना ने उस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग ( judicial commission of inquiry ) का आदेश नहीं दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आदेश दिया। प्रदेश ने नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया है। इस मामले से जुड़े बाकी तथ्य वक्त दिए जाने पर दाखिल कर दिए जाएंगे।

