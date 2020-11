कानपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 1 की मौत, इलाके में तनाव

नई दिल्ली। कानपुर के वाजिदपुर गांव में दो समुदायों के बीच एक मामूली विवाद कुछ देर में हिंसक घटना में तब्दील हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के घायल होने की सूचना है। हिंसक घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक पानी की छीटें गिरने पर यह विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामूली विवाद हिंसक घटना में तब्दील हो गया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है।

Kanpur: One person killed in Wajidpur village after a clash erupted between two groups over a minor issue.



"Foot of victim fell on a water pouch lying on road & it's water spilled on another youth, resulting in clashes. 4 people arrested so far," says Kanpur SP Rajkumar Aggarwal pic.twitter.com/267RzKqAy0