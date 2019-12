'CAB' के खिलाफ असम में भड़की हिंसा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक पर देश में हाहाकार मचा हुआ। लोकसभा से पास होने के बाद आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है। इसी बीच इस बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं, मामले को शांत कराने के लिए सेना को भी बुला लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, पूर्वोत्तर के राज्यों में इस बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। खासकर, गुवाहाटी में लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आसू गैस के गोले छोड़े हैं। विरोध में उतरे लोगों का दावा है कि इससे मूलनिवासी ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। त्रिपुरा, असम के कई हिस्सों में छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

#WATCH Assam: Protests continue against #CitizenshipAmmendmentBill2019 , in Guwahati. Police also use tear gas shells to disperse the protesters. pic.twitter.com/5lul19ToTO

बताया जा रहा है कि राज्य सचिवालय के निकट छात्रों के एक बड़े समूह और पुलिस के बीच बुधवार को झड़प हुई। सभी दिशाओं से बड़ी संख्या में छात्रों को सचिवालय की ओर बढ़ते देखा गया। वहीं एक अन्य समूह गणेशगुरी क्षेत्र तक पहुंच गया जिससे सचिवालय सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। इन सब घटनाओं के बाद असम और त्रिपुरा के कई इलाकों में सेना तैनात कर दी गई है।

Indian Army: Three Army columns requisitioned by civil Administration so far in tripura and Assam . Two columns in Tripura are deployed and the third one in Assam is on standby. pic.twitter.com/agqrTMQxcd