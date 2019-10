पश्चिम बंगाल: परिवार समेत RSS कार्यकर्ता की हत्या, घटना की CBI से जांच कराने की मांग

नई दिल्ली। सनसनीखेज मामला पश्चिम बंगाल से आ रहा है। मुर्शिदाबाद में एक आरएसएस कार्यकर्ता की परिवार समेत हत्या कर दी गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन, हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है।

घटना बुधवार की है। जानकारी के मुताबिक, मृतक आरएसएस कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पेशे से शिक्षक थे। बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने बंधु प्रकाश उनकी पत्नी ब्यूटी और छह साल के बच्चे आनंदपाल की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। जैसे ही इस घटना की भनक लोगों को लगी इलाके में हड़कंप मच गया।

West Bengal: A teacher, his wife and child were murdered by unidentified miscreants in West Bengal's Murshidabad district yesterday. As per RSS West Bengal secretary Jishnu Basu, he was also an RSS worker and was recently associated with a 'weekly milan'.