West Bengal: कूच बिहार में TMC के 2 गुटों में संघर्ष, कई लोग घायल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में भिड़ंत हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर फसाद को किसी तरह से शांत कराया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो गुटों में संघर्ष ऐसे समय हुआ है, जब केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा ने अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं।

West Bengal: Several injured after two factions of Trinamool Congress clashed in Dinhata of Cooch Behar district. pic.twitter.com/uIztYj1zgk