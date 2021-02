पश्चिम बंगाल: टीएमसी विधायक के घर और ऑफिस पर अज्ञात लोगों का हमला, पुलिस में दर्ज की शिकायत

पश्चिम बंगाल। बंगाल में चुनाव से पहले आरोपो और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। वहीं सत्ताधारी दलों के नेताओं पर हमले भी शुरू हो गए हैं। ताजा मामला टीएमसी विधायक निहार रंजन घोष का सामने आया है। जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर और पार्टी ऑफिस में घुसकर अज्ञात लोगों ने हमला करने के साथ तोडफ़ोड़ की है। उन्होंने किसी विपक्षी पार्टी का नाम नहीं लिया है। वैसे दबी जुबान में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम ले रहे हैं।

West Bengal: House of TMC MLA Nihar Ranjan Ghosh & party's office, in Malda, was vandalised last night by unidentified people. The MLA says, "I was at party office with workers when around 150 people suddenly came & started vandalising everything. I've filed a Police complaint." pic.twitter.com/eMGAbOt2uB