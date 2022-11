बिहार के अरवल में रेप का विरोध करने पर जिंदा जला दी गई मां-बेटी, केस दर्ज

बिहार के अरवल जिले से महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रेप का विरोध करने पर एक महिला और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।

Woman and her Daughter Burnt Alive for protest against rape in Bihar