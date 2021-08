Yes Bank Fraud Case: अवंता समूह के गौतम थापर को ईडी ने किया गिरफ्तार, 446 करोड़ की चपत लगाने का आरोप

नई दिल्ली। यस बैंक फ्रॉड ( Yes Bank Fraud ) मामले में बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) ने इस केस में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज ( Avantha Group of Companies ) के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार किया गया है। थापर पर 466 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।

थापर को पीएमएलए (PMLA) के तहत मंगलवार देर शाम गिरफ्तार किया गया। बुधवार को गौतम की कोर्ट में पेशी होगी। इस दौरान ईडी कोर्ट में गौतम थापर से पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी।

Enforcement Directorate (ED) has arrested Avantha Group promoter Gautam Thapar in a money laundering case. The businessman was arrested following searches at multiple locations in Delhi and Mumbai yesterday. pic.twitter.com/c9OKhJXFIL