Youtuber गौरव ने गुब्बारे के सहारे डॉगी को हवा में उड़ाया, जानिए फिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र से एक यूट्यूबर ( Youtuber ) को अजीबोगरीब कारनामे के लिए गिरफ्तार किया है।

गौरव जॉन नाम के इस यूट्यूबर पर आरोप है कि इसने हाइड्रोजन वाले गुब्बारे से अपने पालतू डॉग 'डॉलर' को हवा में उड़ा दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गौरव की शिकायत मालवीय नगर थाने में की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



