नरेला के बाद द्वारका में जमातियों की शर्मनाक करतूत, क्वारंटीन सेंटर के बाहर फेंकी पेशाब की बोतलें

नई दिल्ली। निजामुद्दीन के मरकज से लौटे जमातियों ने नरेला के बाद नॉर्थ दिल्ली के द्वारका इलाके में बेहूदा हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक, द्वारका के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे जमातियों ने अपने सेंटरों से बाहर मल-मूत्र फेंकना शुरू कर दिया है। बुधवार को द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक क्वारंटीन सेंटर के बाहर पेशाब से भरी कुछ बोतलें मिली। पुलिस ने आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये लोग जहां की तहां थूक दे रहे हैं।

DUSIB के कर्मचारियों ने दर्ज कराई एफआईआर

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के सिविल डिफेंस कर्मियों की तरफ से की गई शिकायत में बताया गया है कि कुछ लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के बाहर पेशाब की बोतलें फेंकी हैं। हालांकि अभी ये गंदी हरकत करने वालों का पता नहीं चल पाया है।

नरेला में भी क्वारंटीन सेंटर के बाहर मिला था मल-मूत्र

आपको बता दें कि जमातियों की गंदी करतूत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मंगलवार को नरेला के एक क्वारंटाइन सेंटर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। यहां पर मोहम्मद फहद और अदनान जहीर नाम के दो जमातियों ने क्वारंटाइन सेंटर के बाहर मल-मूत्र फेंका था। बता दें कि निजामुद्दीन से लौटे जमातियों को नरेला और द्वारका में क्वारंटीन किया हुआ है। इन्हें 31 मार्च को यहां शिफ्ट किया गया था।

तबलीगी जमात ने बढ़ाए कोरोना के मामले

आपको बता दें कि निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना को बहुत ज्यादा फैला दिया है। जमात से लौटे कोरोना संक्रमित लोग पूरे देश में फैल गए, जिसके बाद से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है।

An FIR has been registered against unidentified persons in connection with the recovery of two bottles filled with urine at the premises of a quarantine facility under Dwarka North Police Station area, under Section 269 & 270 of the IPC: Delhi Police pic.twitter.com/dE9LBkIvdf