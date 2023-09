35 दिन में टायफाइड के 40 मरीज

Published: Sep 07, 2023 06:15:33 pm Submitted by: संजय तोमर



वायरल के साथ टायफाइड की गिरफ्त में हर घर

डबरा.इनदिनों मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव के चलते वायरल की गिरफ्त में हरेक शख्स आ रहा है। सरकारी आंकड़ों में मलेरिया के केस अभी तक निल है। जबकि टायफाइड ने जोर पकड़ा हुआ है, इस बीमारी के पीडि़त हर रोज निकल रहे हैं।