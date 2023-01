पलायछा मेें मडैया गिरने से एक युवक की दबकर मौत

डबराPublished: Jan 27, 2023 06:03:45 pm Submitted by: संजय तोमर

ओलावृष्टि से चने व सरसों की फसल को नुकसान

A young man died due to falling mud in Palaichha, news in hindi, mp news, dabra news

पलायछा मेें मडैया गिरने से एक युवक की दबकर मौत

डबरा/छीमक. अंचल में तीसरे दिन भी मौसम खराब रहा। मंगलवार की रात करीब ३ बजे बारिश के साथ डबरा शहर के अलावा भितरवार व अन्य कई गांवों में चने से भी छोटे आकार के आले गिरे है।फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन किसानों ने बताया कि १० से १५ फीसदी फसलें प्रभावित हो गई है। कृषि विभाग इस बात से इंकार कर रहा है कि किसी भी फसल को नुकसान नहीं हुआ है,

भितरवार के ग्राम पलायछा में बारिश के दौरान एक कच्ची मड़ैया की दीवार गिर गई। जिससे कमरे में सो रहे एक युवक की मौत हो गई है। यह हादसा मंगलवार-बुधबार की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुआ है।