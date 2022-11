हाइवे पर बाइक में पीछे से युवक को मारी टक्कर, मौत

ससुराल जाने के लिए निकले युवक की सडक़ हादसे में मौत

डबरा Published: November 16, 2022 06:37:34 pm

डबरा. रिठोंदन से एक युवक ससुराल की कहकर बाइक से निकला था, ग्वालियर झांसी हाइवे हरीपुर के पास किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना सोमवार की देर रात की है। मंगलवार को पीएम किया गया। मामला सिटी थाना क्षेत्र का है।

भट्टा में काम करने वालों ने देखा तो पहचान हुई अजमेर (३५) पुत्र जीवनलाल निवासी रिठोंदन अपनी ससुराल बस्तूरी जिला दतिया जाने की कहकर बाइक से निकला था। हरीपुर के पास किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। आसपास भट्टा में काम करने वालों ने देखा तो उसकी पहचान हुई। अजमेर अपने पीछे दो लडका व एक लडकी छोड़ गया एंबुलेंस से उसे सिविल अस्पताल भिजवाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को सुबह परिजन पहुंचे। पीएम के बाद पुलिस ने शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर अपने पीछे दो लडका व एक लडकी छोड़ गया है तीनों बच्चे छोटे है। पढ़ना जारी रखे

