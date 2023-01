विरोध के बाद फल सब्जी मंंडी में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया निरस्त

डबराPublished: Jan 12, 2023 06:04:22 pm Submitted by: संजय तोमर



लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष बोली, भूखंड के दाम कम किए जाएं

डबरा. सब्जी फल मंडी में बुधवार को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। सब्जी फल विक्रेता कीमत अधिक होने के चलते धरने पर बैठ गए। किसी ने भी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। सब्जी मंडी व्यवसायियों के विरोध एवं लघु उद्योग निगम अध्यक्ष इमरती देवी की वकालत पर सब्जी मंडी में भूखंड आवंटन को लेकर नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। नीलामी प्रक्रिया के विरोध में एक दिन पहले भी सब्जी फल विक्रेता एसडीएम से मिले थे। विक्रेताओं का कहना था कि भूखंड की कीमत ज्यादा है।