मंडी के तीनों गेट खुलेंगे ताकि न लगे शहर में जाम

अ+ अ- डबराPublished: Oct 31, 2022 06:01:24 pm Submitted by: संजय तोमर

बेरिकेडिंग करके शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण रहित किया

All the three gates of the market will open so that the city does not get jammed, news in hindi, mp news, dabra news

मंडी के तीनों गेट खुलेंगे ताकि न लगे शहर में जाम

डबरा. धान का सीजन शुरू होने से मंडी में बंपर आवक शुरू हो गई है। इससे बाजार में लग रहे जाम को देखते हुए प्रशासन यातायात सुधारने के लिए सडक़ पर उतरा। सडक़ पर खड़े ठेले वालों को चेतावनी दी गई कि नगर पालिका ने जो लाइन तय की है उससे बाहर न आएं। अगर आते हैं तो उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अग्रसेन चौराहे से ओवरब्रिज तक बेरीकेड्स लगाए है। ताकि यातायात के पालन करते हुए वाहन निकल सकें। सड$कों से ठेले वालों को फुटपाथ पहुंचाया। जिससे सडक़ चौड़ी दिखी। लेकिन शाम को फिर के कई ठेले वाले सडक़ पर खींची गई लाइन से बाहर आ गए।

कृषि उपज मंडी में एसडीएम प्रखर पहुंचे और मंडी प्रबंधन से चर्चा की। उन्हें बताया गया कि मंडी में ऑक्सन शेड के समीप एक ग्राउंड बदहाल है। जिससे उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, एसडीएम ने ग्राउंड को दुरुस्त कराने के लिए मुरम डलवाना शुरू करवाई। रविवार को नगर पालिका के अमले ने ग्राउंड में भरे गंदे पानी को निकलवाया। बता दे कि ग्राउंड को दुरुस्त होने पर करीब २०० ट्रैक्टर-ट्रॉली आसानी से वहां पहुंच सकती है जिससे मंडी के बाद दबाव कम हो सकेगा। मंडी से ट्रकों का परिवहन जल्दी कराए जाने की व्यवस्था किए जाने पर जोर दिया। ताकि एक साथ मंडी में दोनों वाहनों के आवागमन को लेकर जाम की स्थिति नहीं बने।

यह मार्ग किए तय

नगर के मुख्य मार्ग पर बैरिकेङ्क्षडग की गई है। जिससे ट्रैफिक का रूट डायवर्ट रहेगा। मुख्य चौराहों पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। एसडीएम प्रखर ङ्क्षसह ने मंडी के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ बैठक की और अन्य अधिकारियों से चर्चा की। जिसमें मंडी के तीनों गेट खोले जाने के लिए कहा गया। दतिया से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को शुगर मिल बाइपास से निकाला जाएगा। ग्वालियर की ओर से व पिछोर क्षेत्र से आने वाले वाहनों को जेल रोड बाइपास से निकाले जाने का प्लान तैयार किया है। शुगर मिल चौराहे व ङ्क्षसधिया चौराहे पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे जो वाहनों को डायवर्ट करने का काम करेंगे। शाम ४ बजे के बाद ट्रकों का मंडी में प्रवेश

मंडी में उपज भरकर परिवहन करने वाले ट्रकों को शाम ४ बजे के बाद मंडी में प्रवेश दिया जाए। अगले दिन सुबह ६ बजे तक ट्रकों को मंडी से बाहर निकाले जाने की व्यवस्था की है। बीच सडक से कांटे हटाए

अधिकारियों ने इस दौरान मंडी परिसर में बीच सडक़ पर व्यापारियों के लगे कांटे हटवाए । उनसे कहा कि बीच में कांटे लगे होने से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रवेश करने में समस्या आती है। पीछे ग्राउंड में काफी जगह है, वहां कांटा लगाए जाने के लिए कहा। पढ़ना जारी रखे