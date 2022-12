ररुआ गांव के नौ घरों में आगजनी, बुझाने में तीन दमकलें पांच घंटे जुटी रहीं

वृद्ध की मौत के मामले में तीन पर हत्या का मामला दर्ज

ररुआ गांव के नौ घरों में आगजनी, बुझाने में तीन दमकलें पांच घंटे जुटी रहीं

चीनोर.(डबरा). ररूआ गांव में मामूली विवाद के चलते ७२ वर्षीय अमर परिहार की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। घटना के बाद एक घर में रखे सिलेंडरों में लगी आग के बाद नौ घरों में आग से सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद मौके पर एसपी अमित सांघी समेत पुलिस के अधिकारी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की तीन गाडिय़ों ने आग पर करीब पांच घंटे बाद काबू पाया।