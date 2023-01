अंबेडकर बस्ती में विस्फोट: घर में बच्चे होते तो हो सकता था बड़ा हादसा

डबराPublished: Jan 20, 2023 05:52:24 pm Submitted by: संजय तोमर

कलेक्टर ने ४८ घंटे में अभियान चलाने व कार्रवाई के निर्देश दिए

Blast in Ambedkar Basti: Had there been children in the house, a big accident could have happened, news in hindi, mp news, dabra news

अंबेडकर बस्ती में विस्फोट: घर में बच्चे होते तो हो सकता था बड़ा हादसा

डबरा/छीमक. छीमक की अंबेडकर बस्ती में हुए हादसे में एक परिवार हताहत हो गया। अगर घायल हुए मेहबूब के तीन बच्चे भी घर में होते तो वे भी इस हादसे का शिकार हो गए होते। घटना के दौरान उसके दो बेटे अपने कारोबार के काम से बाहर गए हुए थे जबकि बेटी लूसन लेने गई हुई थी। तभी यह हादसा हुआ। घटना में 45 वर्षीय गुड्डी बाई की मौत हो गई जबकि मेहबूब (55) घायल है। उसका ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।