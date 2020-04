CORONA NEWS : कनाडा के तीन लोग घूमने आए थे खुजराहो, ग्वालियर की सीमा घुसे तो मचा हडक़ंप

CORONA NEWS : कनाडा के तीन लोग घूमने आए थे खुजराहो, ग्वालियर की सीमा घुसे तो मचा हडक़ंप

canadian tourist entered in gwalior came back from khajuraho : उन्हें जानकारी मिली की खुजराहो से निकले तीन विदेशी दतिया जिले की सीमा को पार कर सिंध नदी के पुल पर रोके गए हैं।