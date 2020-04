45 लोगों की कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए, 6 से अधिक गांवों की सीमाबंदी

complete lockdown in dabra and pichhor after found corona positive : डबरा से कनेकिटविटी काटी, टोटल लॉकडाउन रहा शहर एवं पिछोर और सभी गांव ......