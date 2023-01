रेत डबरा की, रायल्टी वसूल रहा दतिया

डबराPublished: Jan 18, 2023 06:49:02 pm Submitted by: संजय तोमर

सिंध नदी पुल क्रास करते ही दतिया जिला आ जाता है

डबरा. रेत खदान का ठेका नहीं होने से फिलहाल क्षेत्र की एक भी रेत घाट वैध नहीं है इसके बाद भी डबरा भितरवार सीमा मेें रेत का खनन जारी है। हालांकि रेत को वैध करने के लिए दतिया जिले की मुहर ,यानि रॉयल्टी काटी जा रही है।