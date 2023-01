सिविल अस्पताल में लगेगी डायलिसिस मशीन, इंस्ट्रालेशन शुरू

डबराPublished: Jan 11, 2023 05:35:14 pm Submitted by: संजय तोमर

बीएमओ ने लैब पहुंचकर डायलिसिस मशीन के लिए चिह्नित की

डबरा. सिविल अस्पताल में अब डायलिसिस की सुविधा शुरू होने जा रही है। डायलिसिस मशीन आ चुकी है। इंस्टॉलेशन के लिए कवायद शुरू हो गई है। कक्ष तैयार किया गया है। जल्द ही सुविधा शुरू हो जाएगी।