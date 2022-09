गोताखोर नदी में तलाशते रहे थे, युवक हरिद्वार में मिला

लौटा तो बोला- मानसिक संतुलन बिगड़ गया था इसलिए हरिद्वार चला गया था

डबरा Published: September 02, 2022 05:59:23 pm

भितरवार/डबरा. धूमेश्वर सिंध नदी से 29 अगस्त को लापता हुआ अंकित सोनी बुधवार की देर रात हरिद्वार से लौट आया है। अंकित धूमेश्वर से हरिद्वार चला गया था। लौटने के बाद पुलिस ने गुरुवार को अंकित के कथन लिए। जिसमें उसने बताया कि उसका मंदिर में दर्शन करने के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और कुछ समझ में नहीं आया और वहां से हरिद्वार चला गया।

दरअसल नदी किनारे उसके टॉवल व जूते मिले थे। एक ओर बाइक खड़ी थी। इससे ऐसा लगा कि कहीं अंकित नदी में नहाने उतर गया होगा। फिर उसके साथ अनहोनी हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर वह केवल यही बोलता रहा उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। नदी की ओर नहीं जाते हुए मंदिर से बाहर निकल आया। हालांकि भितरवार पुलिस ने उसके कथन लेकर उसे परिजन के सुपुर्द कर दिया है।

पुलिस व प्रशासन पिछले दो तीन दिन से उसकी तलाश नदी में करने में जुटा था। उसने एसडीआरएफ समेत गोताखोर को उसकी तलाश में लगा दिया था। किंतु बुधवार को सुबह 11 बजे अंकित का फोन उसके बड़े भाई सुनील के पास आया। अंकित कहता है कि, वह हरिद्वार में है,ङ्क्षचता नहीं करों। पलवल के पास मेट्रो स्टेशन के समीप अंकित मिल गया और देर रात अंकित अपने भाइयों के साथ लौट आया। गुरुवार को पुलिस ने उसके बयान लिए। अंकित ने पुलिस को बताया कि उसका मन विचलित हो गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पुलिस को उसने बताया कि मंदिर से पैदल कुछ दूर तक चला, जहां पर उसने एक बाइक चालक से लिफ्ट ली। करियावाटी मुख्य मार्ग में उतर गया। वहां से बस से बैठ कर करैरा पहुंचा। फिर वहां से किसी साधन से हरिद्वार निकल गया। पढ़ना जारी रखे

