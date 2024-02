गजरथ फेरी में हाथियों ने खींचा रथ, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा

डबराPublished: Feb 16, 2024 05:33:34 pm Submitted by: संजय तोमर

पंचकल्याणक महोत्सव में भगवान चंद्रप्रभु को मिला मोक्ष

डबरा.चंद्रप्रभु जिनङ्क्षबब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का गुरुवार को गजरथ फेरी के साथ समापन हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन भगवान चंद्रप्रभु का मोक्ष हुआ। आयोजन में जिनङ्क्षबब प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा आकर्षण केन्द्र रही।मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर महाराज व विश्व सौम्य सागर महाराज ने अंतिम दिन सभी का सम्मान कर आशीर्वाद दिया।