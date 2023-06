हाथ में लगी मेहंदी भी नहीं छूटी और छूट गया साथ

डबराPublished: Jun 14, 2023 05:32:04 pm Submitted by: संजय तोमर

जौरासी की आदिवासी बस्ती मेें दंपती ने लगाई फांसी

डबरा. जौरासी की आदिवासी बस्ती में फांसी लगाकर मौत को गले लगाने वाली महिला रूपवती की शादी हुए अभी पंद्रह दिन ही हुए थे। मृत युवती के हाथ में लगाई गई मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी कि मोबाइल ने उन्हें एक दूसरे से जुूदा कर दिया। उसके पति मुकेश ने भी मंगलवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी।

दोनों को परिजन सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।