खाद वितरण की समस्याएं बताईं किसानों ने

अ+ अ- डबराPublished: Nov 11, 2022 06:34:39 pm Submitted by: संजय तोमर

भाजपा नेता राठौर कृषि उपज मंडी पहुंचे, जानी परेशानियां

Farmers told the problems of distribution of fertilizers, news in hindi, mp news, dabra news

खाद वितरण की समस्याएं बताईं किसानों ने

भितरवार. खाद नहीं मिलने की शिकायत पर भाजपा नेता मोहन राठौर कृषि उपज मंडी पहुंचे। उन्होंने किसानों से मिल कर खाद के संबंध में चर्चा की। खाद गोदाम में पहुंचकर किसानों से खाद वितरण की जानकारी ली। इस अवसर पर उनके साथ नायब तहसीलदार कमल कोली एवं भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे।

गुरुवार को सुबह भाजपा नेता मोहन राठौड़ के पहुंचने पर उन्हें किसानों ने घेर लिया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख रूप से इन दिनों कृषि उपज मंडी में धान की फसल की बंपर आवक के चलते इन दिनों उपज मंडी में जाम की स्थिति बनी है। जिसके चलते किसानों को एवं आमजन को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मौके से मोहन ने मंडी सचिव नवीन कुमार पांडेय को फोन पर निरीक्षण की सूचना दी। उन्होंने मंडी कर्मचारियों को मौके पर भेजा और चर्चा के दौरान राठौड़ ने बताया कि मंडी प्रांगण में जहां पीछे जगह खाली पड़ी है वहां से एक और निकासी गेट बनवाया जाए जिससे आगे दोनों गेटों से ट्रॉलियों का प्रवेश हो और पीछे वाले गेट से निकास व्यवस्था की जा सके। जिससे जाम नहीं लगेगा। खाद गोदाम पहुंचने पर उन्होंने खाद के स्टॉक की जानकारी ली, अभी तक कितना बांटा गया है जानकारी मांगी। पिछले 7 दिनों से सर्वर डाउन की आ रही समस्या के बारे में भी बताया गया। इस बात पर राठौड़ ने कलेक्टर ग्वालियर से बात कर शीघ्र समस्या के निराकरण की बात कही। पढ़ना जारी रखे