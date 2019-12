डबरा में बनने वाले कार्गो एयरपोर्ट को लेकर सामने आई बड़ी बात, खबर पढ़ कर चौंक जाएंगे आप

file of cargo airport project for dabra put on hold : 2008 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश कराने के साथ एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था