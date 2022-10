फिरोज पर थी दो बहनों की निकाह की जिम्मेदारी, दुनिया छोड़ गया

डबरा
Published: Oct 20, 2022 05:21:39 pm

हाइवे पर रॉन्ग साइड आ रही लोङ्क्षडग ने ऑटो में मारी टक्कर, चार की मौत

फिरोज पर थी दो बहनों की निकाह की जिम्मेदारी, दुनिया छोड़ गया

पिछोर/डबरा. आंतरी थाना क्षेत्र के पठा गांव बझेरा पुलिया के पास जिस सवारियों से भरी ऑटो में लोडिंग वाहन ने टक्कर मारी वह रॉन्ग साइड आ रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के काम में जुटे इस वाहन ने फिरोज की जान ले ली। फिरोज ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन करता था। उस पर घर की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों बहनों के निकाह कराए बिना वह दुनिया से रुखसत हो गया। घटना में नफीसा बेगम (४५) पत्नी सपीक उल्ला खान व नफीसा की बहन समीना (20 ) पत्नी असरत खान व समी उल्ला (२०)पुत्र सपीक उल्ला की मौत हो गई है। जबकि पांच लोग घायल हुए है।

यह सभी लोग पिछोर रावतपुरा से ग्वालियर रिश्तेदारी में चौक कार्यक्रम में भाग लेने खुशी खुशी ऑटो में बैठकर जा रहे थे। बताया गया है कि नफिशा के भाई की साली के घर चौक कार्यक्रम था जिसमें यह लोग शामिल होने के लिए निकले थे। हादसे में मां और बेटे की मौत होने से सपीक उल्ला खान का रो रो कर बुरा हाल है। यहां बता दे कि सपीक खान क्रेसर में नौकरी करने के चलते वे साथ नहीं गए थे। लेकिन हादसे में उनका सब कुछ लुट गया है। उन्होंने पत्नी नफीसा के साथ इकलौत पुत्र समी को खो दिया है। उनके परिवार का चिराग बुझ गया है। मां की मौत दोनों बच्चे घायल

समीना बेगम के साथ उसके दो बच्चे साहिल (१४), फिजा (१५) गाड़ी में जा रहे थे। हादसे में समीना बेगम की मौत हो गई जबकि उसके दोनों बच्चे घायल हुए है। इसके अलावा नफीशा की भाभी अंजुम और उनकी लड$की जिया १६ साल भी घायल हुए। एक साथ दो बहने और भतीजे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। फिरोज के घर टूटा पहाड़

हादसे में फिरोज की मौत से उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया है, फिरोज के पिता काफी समय पहले गुजर गए थे। जिससे फिरोज पर पूरी जिम्मेदारी थी। फिरोज की दो छोटी बाहनें व एक छोटा भाई है। इन सभी की जिम्मेदारी फिरोज पर थी। एक साल पहले फिरोज का निकाह हुआ था। जिससे नई नवेली दुल्हन पर पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों बहनों का निकाह कराए बिना दुनिया छोड़ गया। पढ़ना जारी रखे