पांच नकाबपोश आए, युवक से लूट ले गए तीन लाख

डबराPublished: Jul 03, 2023 05:43:30 pm Submitted by: संजय तोमर

सांखनी मार्ग पर पार्वती नदी पुल पर लूट की वारदात

Five masked men came, looted three lakhs from the youth, news in hindi, mp news, dabra news

पांच नकाबपोश आए, युवक से लूट ले गए तीन लाख

भितरवार. डबरा से अपने घर लौट रहे एक युवक से कट्टे की नोंक पर पांच नकाबपोश बदमाश तीन लाख रुपये लूट ले गए। विद्युत लाइन बिछाने का कार्य करने वाले उक्त युवक के साथ सांखनी मार्ग पार्वती नदी पुल पर हुई लूट की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।