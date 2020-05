COVID 19 ; डबरा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 18, रविवार को भी निकले 4 नए केस

four corona patient report found positive in dabra on sunday : जिनमें 14 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं शनिवार को दीपा वेदानी के परिवार की एक और महिला मे कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है।