एक माह से हैंडपंप खराब, टैंकर भी दिन में एक बार

डबराPublished: Dec 09, 2022 05:56:11 pm Submitted by: संजय तोमर

रहवासियों ने विधायक राजे को सुनाई समस्या

डबरा. वार्ड २८ में पानी की किल्लत से रहवासी परेशान हैं। एक माह से हैंडपंप खराब होने से लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार रहवासियों ने शिकायत की लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। गुरुवार को रहवासी विधायक सुरेश राजे से शिकायत करने जा पहुंचे। उन्हें भी विधायक ने समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया।