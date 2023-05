जाट समाज देश की रक्षा के लिए सदैव रहा तत्पर

May 31, 2023

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने जाट समाज के सम्मेलन को किया संबोधित

डबरा. जाट समाज का गौरवशाली इतिहास है। जब जब भारत माता पर संकट आया है, उसने चट्टान की तरह खड़े होकर रक्षा की हैै। हम जो महापुरुषों के चित्र देखते है उनके पीछे उनके संघर्ष व सच्चाई की कहानी है जिसे जानना जरूरी है। यह बात नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को जाट सम्मेलन में कही।

तिवारी मैरिज गार्डन में आयोजित जाट सम्मेलन में जाट समाज ने सिंधिया को विशाल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना से क्षेत्र के किसान ही नहीं भिंड व मुरार के किसान भी लाभान्वित होंगे। हरसी डैम की तरह यह परियोजना भी अन्नदाता को अमृत प्रदान करेगी। इस मौके पर समाजबंधुओं ने साफा बांधकर व तलवार भेंट कर सिंधिया का सम्मान किया।